Без базару: у Сумах організовують рейди проти стихійної торгівлі

На Сумщині жоден з ринків не відкриють до усунення всіх виявлених там недоліків.

Про це у понеділок, 6 квітня, під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації заявив голова ОДА Роман Грищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жоден з ринків області не буде відкрито, поки не будуть усунуті всі виявлені недоліки та дотримані санітарні норми», - зазначив посадовець.

Приводом для такої заяви стала акція протесту, організована 4 квітня мешканцями міста Лебедин через закриття напередодні інспекторами Головного управління Держпродспоживслужби місцевого ринку у зв’язку з виявленими там порушеннями умов торгівлі.

«Спочатку нехай адміністрація ринків наведе порядок на своїй території, а тоді будемо розглядати це питання. Ніхто не проти роботи ринків, якщо там немає порушень», - підкреслив голова ОДА.

Тим часом у Сумах, як повідомив 6 квітня під час апаратної наради в мерії міський голова Олександр Лисенко, з вівторка розпочнуться рейди з протидії стихійній торгівлі. Їх проводитимуть мобільні групи з числа представників тимчасової комісії з ліквідації стихійної торгівлі, контролю за благоустроєм.

«Ми зупинимо жах, який коїться на вулиці Засумська біля Центрального ринку. Зазвичай понеділок – спокійний у плані стихійної торгівлі, а вже завтра розпочнеться профілактична робота: мобільні групи вийдуть у рейди і слідкуватимуть за дотриманням порядку, якщо деякі люди ще й досі не розуміють, що потрібно з усією відповідальністю ставитись до карантинних заходів та неухильно дотримуватись рішень міської ради та постанов Кабміну задля протидії поширення коронавірусної інфекції. Це превентивні заходи, вважаю їх дієвими», – підкреслив керівник міста.

За його словами, представники структурних підрозділів міськради та працівники патрульної та Національної поліції ліквідовуватимуть місця стихійної торгівлі та упорядковуватимуть роздрібну торгівлю на території Сум в межах своєї компетенції. Мова йде про складання адміністративних протоколів на фізичних осіб-підприємців та приватних осіб, котрі реалізовують продукцію продовольчої та непродовольчої груп під час дії карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня Сумський виконком не дав дозволу на відкриття у місті продовольчих ринків, мотивуючи це тим, що там важко дотримуватися безпечних для людей умов торгівлі. Зокрема, забезпечувати відстань у 1,5 метра в чергах між покупцями.

З 25 березня і на весь період карантину на території Сумської міської ОТГ заборонена робота об'єктів торгівлі, незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, зокрема й продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо).

Станом на ранок 6 квітня на Сумщині зареєстровано 51 лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом, з них 2 летальних.

Загалом в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

Фото: debaty.sumy.ua