Прикарпаття: на в’їзді-виїзді з області встановлюють вісім блокпостів

В Івано-Франківській області, де вже 7 летальних випадків COVID-19, створюють 8 блокпостів на в’їздах і виїздах з області.

Про це на брифінгу сказав в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від сьогоднішнього дня в області будуть вжиті максимальні заходи щодо створення і організації роботи 8 блокпостів на в’їздах і виїздах з області», - зазначив Федорів.

За його словами, ці блокпости працюватимуть у цілодобовому режимі в місті Болехів, у селі Нижнів, Тлумацького району, у Рогатинському, Косівському та Верховинському районах та на Яблуницькому перевалі. Тут здійснюватимуть температурний скринінг і, у випадку підвищеної температури чи погіршення самопочуття, водіїв та пасажирів доправлятимуть до місць обсервації.

Вранці мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про те, що в місті згортають роботу п’яти блокпостів через те, що їх відкривають на території області.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, станом на 14 годину 6 квітня в області лабораторно підтвердили 141 випадок захворювання на COVID-19, серед яких 7 – летальні. Найбільшу кількість хворих, а це 40 осіб, підтвердили в Івано-Франківську.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.