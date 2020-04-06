Херсонський лабораторний центр МОЗ працюватиме у три зміни та вийде на потужність 126 досліджень на коронавірус за ПЛР-методикою на добу.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми посилюємо роботу обласного лабораторного центру для того, щоб здійснювати масово тестування за ПЛР-методикою на коронавірусну хворобу. Планується, що лабораторний центр, який зараз вже працює в дві зміни, працюватиме у три зміни», - зазначив Гусєв.

За його словами, за останні кілька діб було зроблено 128 тестів за ПЛР-методикою.

Як повідомив під час брифінгу керівник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, з 7 квітня лабораторний центр виходить на потужність 126 проб на добу, серед областей України це 5-6 показник, підкреслив Ромаскевич.

Також, за його словами, вивчають питання щодо залучення до ПЛР-тестування обладнання обласної інфекційної лікарні.

Як повідомив Ромаскевич у розмові з кореспондентом Укрінформу, в обласну інфекційну лікарню сьогодні вже прибуде спеціаліст з Києва, який має перепрограмувати наявне там обладнання. Таким чином, є можливість вже з 7 квітня проводити дослідження і в цій лікарні.

Також, як зазначили на брифінгу, найближчим часом область отримає ще одну установку для проведення таких дослідженнь.

За словами голови ОДА, взагалі за ПЛР-методикою було обстежено близько 200 осіб, з яких 120 – пацієнти з пневмонією. На думку Гусєва, рішення про те, щоб обстежувати всіх хворих з пневмонією було правильним.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині лабораторний центр МОЗ перейшов на роботу у дві зміни, перевіряють на коронавірус усіх хворих на пневмонію.

Загалом в області діагноз коронавірусу підтверджено у 10 осіб, один із випадків — летальний. Підозра на хворобу у 4 осіб.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.