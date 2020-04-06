У Житомирі Великодні богослужіння транслюватимуть на місцевих телеканалах

У Житомирі богослужіння з храмів під час католицького та православного Великодня транслюватимуть в ефірах двох місцевих телеканалів.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Пряма трансляція святкових Великодніх богослужінь буде організована на телеканалах: «Союз ТВ» – 12.04.2020 року із Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ (10:30 – 12:00 год); «Союз ТВ» – 18-19.04.2020 року із Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ (23:30 – 03:30 год); «СК1» – 19.04.2020 року год із Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ (00:00 – 03:00 год); «СК1» – 19. 04.2020 року із церкви Святого Василія Великого УГКЦ (10:00 -11: 30 год)», - йдеться у повідомленні.

В ОДА наголошують, що освячені паски можна буде придбати вже безпосередньо у магазинах.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів через загрозу розповсюдження коронавірусу з 12 березня запровадив на території України тритижневий карантин ти низку обмежувальних заходів, а згодом їх дію продовжили до 24 квітня.