На Київщині - вже 91 випадок коронавірусу, п’ять летальних

У Київській області підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 6 дітей ( 3 - смт Козин ; 1 - с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – м. Бориспіль).", - йдеться у повідомленні.

З них: в Обухівському р-ні (смт Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка -3, м. Обухів -5); у Києво-Святошинському р-ні (3 - м.Вишневе, 3 - м. Боярка, 4 - с. Лісники, 3 - с. Гатне, 1 - с. Дмитрівка, 3- с. Софіївська Борщагівка, 1- с. Тарасівка, 2 - с. Крюківщина, 1 – с. Свято-Петрівське).

У м. Бориспіль - 7; 5 – у м . Буча; 4 – у м. Біла Церква; 4 - м. Вишгород; 3 - у м. Бровари; 3 - м. Ірпінь; 2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 –у Миронівському р-ні (с. Маслівка); 1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 1 – у смт Ворзель ; 1 – у м. Гостомель ; 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є; 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 1 – с. Коцюбинське; 1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище; 1 - м. Фастів.

З них на стаціонарному лікуванні перебуває 32 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 59.

Одужало – 4 ( жінка, 21 рік, м. Бровари; чоловік, 51 рік, м. Біла Церква; жінка, 34 роки, с. Дмитрівка; жінка, 50 років, м. Обухів).

Померло - 5 (нових випадків за добу немає).

Водночас, підозру на зараження мають 387 осіб. Найбільше - у Києво-Святошинському (87) та в Обухівському (63) районах.

Лабораторно обстежено 18 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», які мали контакт з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання.

Встановлено медичне спостереження за 1108 контактними особами.