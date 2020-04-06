На Вінниччині нових випадків захворювання на СOVID-19 не виявили

На Вінниччині за останню добу нових випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано. Станом на ранок понеділка, 6 квітня, їх нараховується 75.

Про це на брифінгу розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останню добу нових хворих з СOVID-19. Станом на ранок понеділка, 6 квітня, їх нараховується 75, у тому числі, семеро дітей (по троє у Вінниці та Гайсинському районі, одна – в Чернівецькому)», - сказав Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 51 випадок. Дев’ять випадків захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсині, три – у Вінницькому районі, по два – у Крижопільському, Хмільницькому і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Липовецькому, Тиврівському, Тростянецькому і Ямпільському районах та м. Ладижин.

Стан хворих стабільний. Двоє вже одужали, повторні аналізи наявності коронавірусу в них не виявили і цих пацієнтів виписали з лікарні.

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Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3300 ПЛР-тестів. Усього влабораторіях області протестовано 1269 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на 10:00 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19, зафіксовано 38 летальних випадків. 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.