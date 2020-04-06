У Вінниці ресторатори налагодили постачання їжі медикам у лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Про це у понеділок на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотів би підкреслити позитивний приклад соціально відповідального бізнесу. Мережа ресторанів «Батискаф», «Лезгінка», «Фекторі», «Асса» і «Ред Зеппелін», а також ресторан «Терра Маре», суші бар «Яма», «Касабланка» та ще декілька закладів організували поставку продуктів харчування у лікарні», - повідомив Скальський.

За його словами, у суботу та неділю ресторатори постачають обіди та вечері в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1. Вони комунікують напряму з лікарями і таким чином формують списки потрібного.

Голова ОДА зазначив, що ресторатори також планують забезпечити доставку готових страв та продуктів для дитячої інфекційної лікарні.

Вінницька міська клінічна лікарня №1(інфекційне відділення) та Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня визначені госпітальною базою першої черги для лікування хворих з Covid-19.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19, зафіксовано 38 летальних випадків. 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. На Вінниччині коронавірус лабораторно підтверджено у 75 осіб.

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