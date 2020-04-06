У лікарнях Франківська померли троє людей з пневмоніями, у яких підозрювали COVID-19

В Івано-франківських лікарнях у неділю померли троє пацієнтів з пневмоніями. Результати їх ПЛР-тестів на COVID-19 ще очікують.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«На жаль, в Івано-Франківську помер 61-річний чоловік з села Крихівці. Він перебував у міські клінічній лікарні №1, мав позитивним експрес-тест, очікуємо ПЛР-тест на коронавірус. Також, маємо ще два смертельні випадки у міській центральній клінічній лікарні: 76-річна жінка, в якої паралельно з пневмонією було онкозахворювання, і 72-річна жінка. Очікуємо результати ПЛР-дослідження, щоб знати чи це була смерть від коронавірусу, чи від інших захворювань», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що нині у міській клінічній лікарні №1 з пневмоніями перебувають 57 пацієнтів, з них двоє підключені до системи штучної вентиляції легень, у центральній лікарні – 128 пацієнтів, з них шестеро пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

«Сьогодні ні обласна інфекційна лікарня, ні легеневий диспансер не приймають наших (жителів Франківська - ред.) пацієнтів. Тому всіх важких хворих везуть до наших лікарень», - зазначив Марцінків.

Також, він додав, що у міському пологовому центрі завершили тестування на COVID-19. Позитивний ПЛР-тест має лише одна жінка, яку раніше перевели до обласного перинатального центру, і четверо лікарів, які нині перебувають на самоізоляції.

На Прикарпатті станом на 9 годину 6 квітня зареєстровані 116 випадків захворювання на COVID-19, з них шість – летальних.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.