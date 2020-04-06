На Херсонщині від випадкового пострілу загинув військовий
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Укрінформ
Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті солдата.
Про це інформує пресслужба відомства.
"За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року, перебуваючи на посту з охорони мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл у стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув", - йдеться у повідомленні.
Слідчі територіального управління ДБР у місті Мелітополі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця (ч. 2 ст. 414 ККУ).
У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.