На Херсонщині від випадкового пострілу загинув військовий

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті солдата.

Про це інформує пресслужба відомства.

"За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року, перебуваючи на посту з охорони мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл у стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув", - йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального управління ДБР у місті Мелітополі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця (ч. 2 ст. 414 ККУ).

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.