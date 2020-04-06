Поліція розслідує пошкодження меморіальних таблиць воїнам АТО на Полтавщині
Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.
"Поліція Полтави відкрила три кримінальні провадження за фактами пошкоджень меморіальних таблиць воїнам АТО", - йдеться у повідомленні.
Так, 5 квітня, близько 4-ої, 6-ої та 7-ої години, до поліції міста Полтави надійшли повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО. Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила три факти пошкодження таблиць.
"Зокрема, пошкоджена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18, меморіальна таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи №25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити", - зазначають у поліції.
За всіма цими фактами відділенням №1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції).
Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.
Один із фрагментів вчинення злочину зафільмувала камера відеоспостереження.
У поліції просять громадян повідомити поліцію міста Полтава будь-яким зручним способом, або зателефонувати 102, якщо вони впізнали особу, яка вчиняє злочин.