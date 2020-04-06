Поліція розслідує пошкодження меморіальних таблиць воїнам АТО на Полтавщині

Поліція Полтави відкрила три кримінальні провадження за фактами пошкоджень меморіальних таблиць воїнам АТО.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.

"Поліція Полтави відкрила три кримінальні провадження за фактами пошкоджень меморіальних таблиць воїнам АТО", - йдеться у повідомленні.

Так, 5 квітня, близько 4-ої, 6-ої та 7-ої години, до поліції міста Полтави надійшли повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО. Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила три факти пошкодження таблиць.

"Зокрема, пошкоджена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18, меморіальна таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи №25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити", - зазначають у поліції.

За всіма цими фактами відділенням №1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.

Один із фрагментів вчинення злочину зафільмувала камера відеоспостереження.

У поліції просять громадян повідомити поліцію міста Полтава будь-яким зручним способом, або зателефонувати 102, якщо вони впізнали особу, яка вчиняє злочин.