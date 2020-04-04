У Коростені ВАЗ зіткнувся зі швидкою, загинув фельдшер

У місті Коростень на Житомирщині зіштовхнулися автомобіль екстреної медичної допомоги та ВАЗ, унаслідок чого загинув фельдшер, а травми отримали троє чоловіків.

Про вечірню ДТП інформує ГУНП у Житомирській області.

«У м. Коростені на перехресті автодороги Київ-Ковель та вул. Сергія Кемського сталося зіткнення автомобіля екстреної медичної допомоги Tayota Land Cruiser Prado 150, що рухався з проблисковими маячками синього кольору з с. Бехи, Коростенського району (з виклику), та ВАЗ-21104, в якому знаходився водій та три пасажири», - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією правоохоронців, водій легковика, 31-річний житель с. Калинівки Олевського району, проїхав на червоний сигнал світлофора, унаслідок чого і сталося зіткнення. У цей момент в автомобілі швидкої перебували водій, медпрацівник та неповнолітня пацієнтка з мамою.

У результаті ДТП травми отримали фельдшер, 1976 р.н., житель райцентру та троє чоловіків, пасажирів ВАЗівки, 1994, 1969 та 1976 р.н.

Останній від отриманих ушкоджень помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Усі причини та обставини події наразі встановлює поліція.

Фото: zt.npu.gov.ua