На Прикарпатті підтвердили шостий летальний випадок від COVID-19

В Івано-Франківській області підтвердили шостий летальний випадок від COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

«Станом на 9 годину 4 квітня в Івано-Франківській області отримані 93 позитивні результати на COVID-19, з них 6 летальних», - повідомили в пресслужбі ОДА.

Тут зазначили, що летальний випадок від коронавірусу зафіксовано у Тлумацькому районі.

За офіційною інформацією, жінка хворіла на пневмонію і у неї була підозра на COVID-19.

Раніше на Прикарпатті лабораторно було підтверджено 81 випадок захворювання на коронавірус , з яких 5 були летальні.