Теплий подих весни: в суботу прогріє до 17°

В Україні в суботу, 4 квітня, мінлива хмарність, невеликий дощ прогнозують лише на самому заході країни, температура вдень 8-13° тепла, у південно-східних областях 12-17°, в Карпатах 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"4 квітня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла, у південно-східних областях 12-17°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний, західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

На Київщині 4 квітня мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.