Родичі померлої від COVID-19 медсестри кажуть, що не знали про хворобу
Відповідне відеозвернення Марини Гребінської, племінниці померлої медсестри, оприлюднила у Facebook херсонська журналістка Марина Савченко.
«Нам видали тіло, повідомивши про відсутність у померлої COVID-19, дозволили поховати її без необхідних засобів у такому випадку», - зазначила племінниця померлої медсестри.
Родичка закликає владу припинити публікувати «відверту брехню», перекладати на родину «злочинну недбалість медичних працівників».
Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу. Перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зафіксований у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона наразі у лікарні.
Також 1 квітня було офіційно підтверджено три нові випадки Covid-19, одна людина внаслідок захворювання померла. Померла – медсестра Олешківської районної лікарні. Як повідомляли у соцмережах, жінку поховали у відкритій труні, на похороні було багато людей. Наразі колеги померлої медсестри на самоізоляції.
Директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко повідомив у соцмережі, що родичі померлої медсестри були сповіщені, про те, що жінці зробили тест і результати лабораторного дослідження очікуються, проте ті наполягли на видачі тіла померлої «без розтину» і отримання результату.
Через похорон померлої від коронавірусу медсестри на Херсонщині відкрили справу.
У справі за фактом порушення норм поховання прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво.
«Олешківським відділом Новокаховської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у справі за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань», - йдеться у повідомленні прокуратури Херсонської області у Facebook.
Досудове розслідування розпочато слідчим відділом Олешківського відділення поліції через ймовірне порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. Зокрема правоохоронцями встановлено, що працівники Олешківської центральної районної лікарні надали дозвіл на видачу тіла померлої жінки для поховання, не дочекавшись результатів тесту на COVID-19, який згодом підтвердився. Такі дії могли призвести до порушення встановлених карантинних правил та поширення коронавірусної інфекції.
Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 325 КК України, якою передбачено покарання у вигляді штpафу від тисячі до тpьох тисяч нeоподактованих мінімумів доходів гpомадян, а також позбавлeння волі на стpок до тpьох pоків. Проводяться першочергові слідчі дії.