Родичі померлої від COVID-19 медсестри кажуть, що не знали про хворобу

На Херсонщині родичі померлої від COVID-19 медсестри стверджують, що їм повідомили про відсутність у неї коронавірусу, тому й поховали жінку без дотримання необхідних вимог.

Відповідне відеозвернення Марини Гребінської, племінниці померлої медсестри, оприлюднила у Facebook херсонська журналістка Марина Савченко.

«Нам видали тіло, повідомивши про відсутність у померлої COVID-19, дозволили поховати її без необхідних засобів у такому випадку», - зазначила племінниця померлої медсестри.

Родичка закликає владу припинити публікувати «відверту брехню», перекладати на родину «злочинну недбалість медичних працівників».

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу. Перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зафіксований у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона наразі у лікарні.

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Також 1 квітня було офіційно підтверджено три нові випадки Covid-19, одна людина внаслідок захворювання померла. Померла – медсестра Олешківської районної лікарні. Як повідомляли у соцмережах, жінку поховали у відкритій труні, на похороні було багато людей. Наразі колеги померлої медсестри на самоізоляції.

Директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко повідомив у соцмережі, що родичі померлої медсестри були сповіщені, про те, що жінці зробили тест і результати лабораторного дослідження очікуються, проте ті наполягли на видачі тіла померлої «без розтину» і отримання результату.

Через похорон померлої від коронавірусу медсестри на Херсонщині відкрили справу.