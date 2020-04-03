На Запоріжжі триває ремонт стратегічної траси на курортний Бердянськ
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Укрінформ
На Запоріжжі в рамках національного проєкту «Велике будівництво» продовжується ремонт траси Н-30 Василівка — Бердянськ.
Про це заявив у п'ятницю, 3 квітня, начальник Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрій Івко, який провів виїзну нараду та перевірив хід ремонту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Траса Н-30 Василівка — Бердянськ є національного значення. Завдяки ініціативі президента та в рамках програми «Велике будівництво» ми виконуємо середній ремонт. Загальна протяжність траси — 136 км, минулого роки ми відремонтували 17 км. В цьому році маємо виконати 119 км», - сказав Івко.
За словами одного з підрядників, гарантійний термін нового покриття — 3 роки.
Фото: Ольга Звонарьова