На Запоріжжі триває ремонт стратегічної траси на курортний Бердянськ

На Запоріжжі в рамках національного проєкту «Велике будівництво» продовжується ремонт траси Н-30 Василівка — Бердянськ.

Про це заявив у п'ятницю, 3 квітня, начальник Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрій Івко, який провів виїзну нараду та перевірив хід ремонту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Траса Н-30 Василівка — Бердянськ є національного значення. Завдяки ініціативі президента та в рамках програми «Велике будівництво» ми виконуємо середній ремонт. Загальна протяжність траси — 136 км, минулого роки ми відремонтували 17 км. В цьому році маємо виконати 119 км», - сказав Івко.

Траса поділена на чотири ділянки, на двох з них - працюють дві потужні підрядні організації: «Онур» виконує роботи на ділянці, протяжність якої 48 км, та «Автомагістраль-Південь» - 22 км. Ще по двох ділянках наразі проводяться торги. Читайте також: Запоріжжя отримало тести з Китаю - вистачить на 4000 досліджень коронавірусу

«Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 1 квітня, ми маємо фінансування по двох останніх ділянках. Передбачено по 150 млн грн. Загальна вартість всієї траси — 2,1 млрд грн», - додав Івко.

За словами одного з підрядників, гарантійний термін нового покриття — 3 роки.

Фото: Ольга Звонарьова