У депутатки міськради Мелітополя підтвердили коронавірус

У депутата Мелітопольської міської ради Ірини Славової діагностували COVID-19. Лікування вона проходить вдома.

Про це депутат написала на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, так у мене COVID-19... Так сталось, що насправді вірус не обирає і не попереджає... І так, я відчуваю себе добре. Є хвороба, звичайно, але вона не така страшна, як нам її “малюють”, - написала вона у пості.

Славова лікується вдома, під наглядом лікарів. У її доньки та чоловіка коронавірус не виявили. За словами депутата, останнім часом за кордоном вона не була.

Як повідомлялось, в Мелітополі за минулу добу коронавірус виявили у трьох людей (двоє з яких — підлітки). Загалом в місті, станом на ранок 3 квітня, 13 інфікованих на коронавірус. В області ж - 28 хворих (6 людей вже одужали).

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.