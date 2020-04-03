На Житомирщині - три нові випадки коронавірусу

У Житомирській області лабораторно підтверджено три нові випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Станом на 03.04.2020р за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру методом ПЛР було досліджено матеріал від 15 хворих з області. З них – 3 випадки підтвердження захворювання на СОVID-19 у м. Житомир – 1, м. Коростень – 2», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозра на коронавірус не підтвердилася у 6 пацієнтів із Житомира, 2 - із Житомирського району, 2 - у місті Андрушівка та по 1 – в містах Бердичів і Коростень.

Досі на Житомирщині було лабораторно підтверджено 6 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний. По одному в Житомирі та Малині і по два - в Радомишлі й Бердичеві.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.