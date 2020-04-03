У Чернівцях попрощалися із загиблим в зоні ООС офіцером

У Чернівцях на Центральній площі попрощалися із загиблим у зоні ООС 23-річним військовим офіцером ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У Чернівцях попрощалися із загиблим у зоні ООС 23-річним лейтенантом Збройних сил України Олександром Маланчуком. Він загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Маланчук 1997 року народження, був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-ої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. 2019 року вступив на військову службу за контрактом.

У Чернівцях попрощалися із загиблим у зоні ООС 21-річним лейтенантом Олександром Маланчуком/ Фото: Чернівецька ОДА

У зв'язку із загибеллю військового 2 квітня у Чернівецькій області було оголошено Днем жалоби.