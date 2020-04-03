На Одещині за добу на третину зросла кількість захворювань на COVID-19
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.
"За минулу добу, 2 квітня, лабораторно підтверджено 6 випадків захворювання на COVID-19 в Одеській області. Ще 49 звернулися з підозрами на інфікування коронавірусом", зазначили в ОДА.
Наразі очікують результатів аналізу 53 пацієнтів з підозрою на COVID-19, в тому числі 31 перебуває на стаціонарному лікуванні.
Варто зазначити, що відбулися кадрові рокіровки у складі департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації: розпорядженням голови ОДА Максима Куцого призначена виконувачкою обов'язків директора цього департаменту Наталія Одарій-Захар'єва, яка досі очолювала відділ стратегічного розвитку медичних установ.
Упродовж півтора місяця, з 19 лютого цього року, тимчасово виконувала обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Оксана Рокунець-Сорочан.