На Одещині за добу на третину зросла кількість захворювань на COVID-19

Упродовж минулої доби, 2 квітня, на третину зросла кількість пацієнтів, інфікованих коронавірусом - із 14 до 20 осіб. Летальних випадків в області не зафіксовано.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

"За минулу добу, 2 квітня, лабораторно підтверджено 6 випадків захворювання на COVID-19 в Одеській області. Ще 49 звернулися з підозрами на інфікування коронавірусом", зазначили в ОДА.

Наразі очікують результатів аналізу 53 пацієнтів з підозрою на COVID-19, в тому числі 31 перебуває на стаціонарному лікуванні.

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Варто зазначити, що відбулися кадрові рокіровки у складі департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації: розпорядженням голови ОДА Максима Куцого призначена виконувачкою обов'язків директора цього департаменту Наталія Одарій-Захар'єва, яка досі очолювала відділ стратегічного розвитку медичних установ.

Упродовж півтора місяця, з 19 лютого цього року, тимчасово виконувала обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Оксана Рокунець-Сорочан.