У Львові двоє медиків заразилися коронавірусом

У Львові виявили коронавірус у двох лікарів, які працюють у лікарні швидкої допомоги та міській поліклініці.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування", - йдеться у повідомленні.

Один із медиків — лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

В лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх контактних ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря.

Другий лікар — з 5-ої міської поліклініки. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізолюють. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

Станом на ранок на Львівщині загалом є 13 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу, двоє — вже одужали.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Фото: Роман Балук