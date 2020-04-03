На Чернігівщині на самоізоляції перебуває понад 1100 людей

На Чернігівщині на повній самоізоляції перебуває 1131 людина.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"На сьогодні в області на повній самоізоляції знаходиться 1131 людина, з них 853 - особи, які перетнули кордон, та 318 контактних", - процитував департамент голову Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Зазначається, що з 3 квітня у співпраці з мережею магазинів АТБ в області розпочнеться забезпечення предметами першої необхідності та продуктами харчування осіб старше 80 років та інвалідів 1 групи, які знаходяться на обліку в терцентрах. Таких у регіоні налічується 18,6 тис. осіб.

За останніми даними, на Чернігівщині виявлено 5 випадків зараження коронавірусом: 4 - в Борзнянському районі, 1 - у м. Корюківка. Наразі лабораторно перевіряються ще три підозри.