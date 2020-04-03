На Чернігівщині на самоізоляції перебуває понад 1100 людей

На Чернігівщині на самоізоляції перебуває понад 1100 людей

Укрінформ
На Чернігівщині на повній самоізоляції перебуває 1131 людина.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"На сьогодні в області на повній самоізоляції знаходиться 1131 людина, з них 853 - особи, які перетнули кордон, та 318 контактних", - процитував департамент голову Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Зазначається, що з 3 квітня у співпраці з мережею магазинів АТБ в області розпочнеться забезпечення предметами першої необхідності та продуктами харчування осіб старше 80 років та інвалідів 1 групи, які знаходяться на обліку в терцентрах. Таких у регіоні налічується 18,6 тис. осіб.

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За останніми даними, на Чернігівщині виявлено 5 випадків зараження коронавірусом: 4 - в Борзнянському районі, 1 - у м. Корюківка. Наразі лабораторно перевіряються ще три підозри.

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