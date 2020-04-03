Правоохоронці розслідують обставини масштабної пожежі в дельті Дністра
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області .
"У результаті пожежі в районі 43-45 км траси Одеса - Рені вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми Нижньодністровського національного природного парку разом з численними птахами, які саме зараз висиджують у гніздах пташенят. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 252 (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.
У межах досудового розслідування призначено низку експертиз, проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до займання.
У поліції нагадали, що в екосистемах зараз режим тиші - до 15 червня - не можна навіть шуміти або іншим чином порушувати спокій лісових мешканців. Правоохоронці закликали берегти природу, у жодному разі не підпалювати очерет.
Фото: Нацполіція