На Донеччині підтвердили восьмий випадок зараження COVID-19
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.
«Восьмий лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Цього разу – у Маріуполі (до речі, це вже шостий підтверджений випадок у приморському місті). 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу», - повідомив очільник області.
Він зазначив, що стан хворої близький до задовільного.
Як повідомлялося, в Україні офіційно підтверджено 942 випадки зараження коронавірусом, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали.
У Донецькій області раніше було зареєстровано 7 випадків захворювання коронавірусом: 5 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті і 1 – в Білозерську.
Кабмін до 24 квітня ввів по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Фото: АА