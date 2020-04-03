На Донеччині підтвердили восьмий випадок зараження COVID-19

На Донеччині – восьмий лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19, хвора - 46-річна мешканка Маріуполя.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Восьмий лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Цього разу – у Маріуполі (до речі, це вже шостий підтверджений випадок у приморському місті). 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що стан хворої близький до задовільного.

Як повідомлялося, в Україні офіційно підтверджено 942 випадки зараження коронавірусом, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали.

У Донецькій області раніше було зареєстровано 7 випадків захворювання коронавірусом: 5 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті і 1 – в Білозерську.

Кабмін до 24 квітня ввів по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Фото: АА