Кількість випадків коронавірусу на Київщині зросла до 70

У Київській області станом на 3 квітня підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 3 квітня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус. В т.ч. 4 дітей (3 з смт Козин та 1 з с. Лісники", - йдеться у повідомленні.

З них: 27 – в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів, 14 – у Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.

Також 6 – у м. Бориспіль; 3 – у м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 3 – у м. Буча; 2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 - у м. Вишгород; 2 - у м. Ірпінь; 1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 1 – у смт Ворзель ; 1 – у м. Гостомель ; 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є, 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище, 1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище; 1 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка).

З них на стаціонарному лікуванні 24 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 46.

Одужали 3 особи. Померли 4 особи - (2 чоловіків: 49 років (с. Мостище, Макарівський р-ні) та 47 років (м. Біла Церква) та 2 жінки: 69 років (с. Гатне , Києво-Святошинський р-н) та 75 років (с. Тарасівка Києво-Святошинський р-н).

За віком захворілих: 0- 10 років – 5,7 %; 11 - 20 років - 2,8%;

21 - 30 років - 7,1%; 31- 40 років - 22,8%; 41 - 50 років – 31,4 %;

51 - 60 років – 24,2%; 61-70 років - 1,4%; понад 70 років - 4,3%.

Підозру на зараження мають 308 осіб.

Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.

В Україні станом на 10.00 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.