В Одесі спалили авто активіста "Правого сектору"

У ніч на 3 квітня зловмисники спалили автомобіль Меrcedes С-350, який належить дружині приватного підприємця і лідера громадської організації "Вуличний фронт" Дем'яна Ганула.

Про це Ганул повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі мені спалили автомобіль. Пов’язую це з моєю громадською діяльністю. Зараз перевіряю підозрілих, ввечері напишу детально хто це може бути", - зазначив Ганул.

За словами активіста, він також звернувся до правоохоронців.

Керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції області Любов Гордієвська повідомила кореспонденту Укрінформу, що правоохоронці почали розслідування цього факту.

"Слідчі Приморського відділу поліції Приморcького розслідують обставини займання легкового автомобіля Mercedes С-350, припаркованого на вулиці Успенській, що сталося близько третьої години ночі. На місце події виїжджали рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції", зазначила Гордієвська.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини займання автомобіля, обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні.

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Багато хто з одеситів пов'язують підпал автомобіля одного з відомих активістів "Правого сектора" і "Вуличного фронту" з боротьбою із представниками проросійських сил у місті, в тому числі зі зняттям барельєфів Жукова зі стін одеських будівель, а також із недавнім викриттям власника магазину на вул. Марсельській, що роз'їжджав по місту з наклеєним на автомобілі портретом Сталіна.

Фото: Дем'ян Ганул, facebook