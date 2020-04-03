Релігійні установи Донеччини не порушують карантинних правил – ОДА

У релігійних установах Донецької області зараз немає випадків порушення карантинних правил, всі обмеження в храмах виконуються.

Про це 2 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перевірки (релігійних установ - ред.) проводяться органами поліції. І наразі немає випадків порушення правил карантину в релігійних установах області і, відповідно, немає і протоколів про такі порушення», - сказав очільник області.

Як повідомлялося, у Донецькій області зареєстровано 7 випадків захворювання коронавірусом: 5 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську.

Кабмін до 24 квітня оголосив в Україні надзвичайну ситуацію, також продовжено карантин заради запобігання поширенню COVID-19.

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