У Мелітополі на Covid-19 захворіли двоє підлітків

В Мелітополі за добу коронавірус виявили ще у трьох людей, двоє з яких — підлітки.

Про це повідомила пресслужба Мелітопольської міської ради.

«В місті Мелітополі за минулу добу підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з яких 2 дітей віком 16-17 років. Ці пацієнти на даний час знаходяться вдома під наглядом своїх сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах», - йдеться у повідомлені.

Всі захворілі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19.

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Всього в місті Мелітополі на 3 квітня 2020 року зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Раніше повідомлялось, що в Мелітополі коронавірус виявлено у головного лікаря однієї з лікарень та його заступниці, через це 12 медичних працівників відправили на самоізоляцію.

На усіх центральних виїздах з міста встановлені пункти пропуску, на яких чергують медики та поліція. Температуру вимірюють усім, хто в'їжджає до міста. У разі виявлення підвищеної температури та ознак хвороби, інформацію передають сімейним лікарям.