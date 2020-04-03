Респіратори для персоналу Мирноградської інфекційної лікарні надали шахти – Донецька ОДА

Мирноградській інфекційній лікарні на Донеччині респіратори зі змінними фільтрами надали шахти.

Про це 2 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Респіратори в Мирноградській лікарні є. Їх надали шахти. Це багаторазові респіратори зі змінними фільтрами, і на деякий час цих фільтрів буде достатньо, і якщо ми зможемо знайти їх десь у продажу, ми зробимо закупівлю, і фільтри будуть», - сказав Педенко.

Він додав, що, на жаль, це глобальна проблема – закупівля засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів та медичних захисних масок.

Разом з тим Педенко констатував, що в інфекційних лікарнях області масок достатньо, щоб кожні 2 години їх міняти, захисні костюми на деякий час є, і засоби дезінфекції теж є. А інфекційна лікарня в Мирнограді «забезпечена порядком 70 тисяч масок одноразового використання».

Як повідомлялося, у Донецькій області зареєстровано 7 випадків COVID-19: 5 - в Маріуполі і 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську.

Кабмін до 24 квітня оголосив в Україні надзвичайну ситуацію, також продовжено карантин заради запобігання поширенню COVID-19.

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