У Трускавці всім прибулим з закордону роблять експрес-тести на Covid-19

У місті Трускавець Львівської області всім, хто прибув з інших країн, спецбригади медиків проводять експрес-тести на Covid-19.

Про це у Facebook повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Вчора спецбригада медиків обстежила тестами 20 трускавчан, які прибули з-за кордону. Результат негативний. Решта 7 зараз проживають в навколишніх населених пунктах. Їм тести роблять сьогодні», - написав очільник міста.

Також він зазначив, що працівники ДСНС провели дезінфекцію в 10 будинках, і ця робота триває.

Кульчинський застеріг, що негативні результати тестів чи дезінфекція не дають гарантії повної безпеки без дотримання карантину й особистого захисту.

Він додав, що у міську лікарню за останній день звернулися двоє осіб із гострими респіраторними захворюваннями та ще одна - з гострим бронхітом.

Як повідомлялося, станом на 22:00 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 897 випадків Covid-19. 22 хворих померли, 19 осіб одужали.