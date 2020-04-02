На Харківщині помер чоловік з підозрою на COVID-19

На Харківщині в обласній інфекційній лікарні помер чоловік, у якого підозрюють COVID-19.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила пресслужба Харківської ОДА.

«Станом на 18 годину на Харківщині зареєстровано три нові підозри на COVID-19: це безробітний чоловік з Харківського району, який помер в обласній інфекційній лікарні, куди його доставила «швидка», дитина дошкільного віку з Лозової, яка перебуває на самоізоляції, та харків'янин молодше 30 років, який знаходиться в обласній інфекційній лікарні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Харківщині мешканець селища Нова Водолага, який нещодавно повернувся з-за кордону, госпіталізований в обласну інфекційну лікарню

Загалом на Харківщині офіційно підтверджено COVID-19 у 30-річного чоловіка, у ще 15-ти людей (9 - госпіталізовано, 1 - помер, 5 - на самоізоляції) - підозра на вірус, яку має підтвердити чи спростувати національна лабораторія.

Читайте також: МОЗ затвердило єдиний протокол лікування коронавірусу

Раніше також захворіли двоє жителів регіону – заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач і його дружина, які на початку березня були у Франції. На час діагностики вони були в Києві, тому випадки не зареєстрували за Харківщиною.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.