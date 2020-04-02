У луцькій лікарні, де виявили коронавірус у медиків, обстежують більше 80 осіб

У Луцькій міській клінічній лікарні, у восьми працівників якої виявили коронавірус, обстежують понад 80 осіб.

Про це поінформував на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там працюють співробітники Волинського обласного лабораторного центру. За моєю інформацією, буде обстежено більше 80 осіб", - сказав Ващенюк.

За його словами, у лікарні наразі не працює відділення реанімації, де виявлено заражених медиків. Коло обстежуваних розширюється, але перевіряти персонал інших відділень недоцільно.

"Робота Луцької клінічної лікарні поза загрозою, знаходитися там безпечно", - заявив Ващенюк.

Заступник голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що всі працівники клінічної лікарні, які захворіли, наразі почуваються добре, усі в задовільному стані, деякі взагалі не мають зовнішніх ознак захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за два дні у Луцькій клінічній лікарні виявлено сімох інфікованих. Раніше з діагнозом коронавірус була госпіталізована директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.

Загалом по області, за інформацією ОДА, станом на 10.00 2 квітня зареєстровано 10 випадків коронавірусної інфекції. З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.

Станом на 10.00 в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. Зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей одужали.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.