Івано-Франківськ скерував 6,5 мільйона на доплату медикам за березень

Івано-Франківськ скерував 6,5 млн грн на доплату медичним працівникам за березень.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцнків.

«Сьогодні пішли 6,5 млн грн на доплати медикам за березень. Ці кошти – виключно з міського бюджету», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що у квітні кожний лікар, який долучений до боротьби з коронавірусом, отримає премію у розмірі 10 тис. грн.

Міський голова також подякував місцевому провайдеру за безкоштовний Інтернет у міських лікарнях. За його словами, з 1 квітня стартувала медична реформа, тому дуже важливо «кожного пацієнта вносити у електронний реєстр».

На запитання франківців, скільки коштує лікування від COVID-19 в лікарнях Івано-Франківська, мер зауважив, що воно зросло від 2,5 тис. грн. до 3,5 тис. грн. на день.

«Це – вартість антибіотиків і противірусних препаратів, які сьогодні подорожчали. На жаль, аптечні склади збільшили на них вартість майже удвічі з початку спалаху коронавірусу», - заявив Марцінків.

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За його словами, нині з міського бюджету довелось скерувати додатково 1,5 млн грн на придбання необхідних медичних препаратів.

В Івано-Франківську підтвердили 25 випадків захворювання на COVID-19. В міських закладах перебувають 153 пацієнти з пневмоніями.

Нині на Прикарпатті лабораторно підтверджені 74 випадки коронавірусу, з них п’ять – летальні.