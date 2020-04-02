На Закарпатті на самоізоляції перебуває понад 14 тисяч осіб

На Закарпатті перевірили осіб, що повернулися з-за кордону та перебувають на самозіоляції. На разі таких в області є 14200 людей.

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook.

“Черговий рейд! Спільно з поліцією, представниками місцевих органів влади та медиками, перевіряємо, як дотримуються закарпатці зобов’язання про самоізоляцію. О 15.00 год біля будівель кожної РДА відбувся збір сил та засобів: до 4 екіпажів ГУ НП, голова РДА та керівник штабу ліквідації наслідків COVID-19, які мобільними групами виїхали у рейд”, - написав Гетманенко.

З його слів, мета цих рейдів — не допустити потенційно інфікованих людей до місць масового скупчення.

Як повідомив Гетманенко, загалом на самоізоляції в області перебуває 14200 людей, це ті закарпатці, які повернулися додому з-за кордону. Ці особи повинні 14 днів перебувати на карантині - уникати близьких контактів із рідними, перебувати в окремому приміщенні, уникати масового скупчення людей.

Перевірки дотримання самоізоляції - регулярні і проводяться по усій території Закарпатської області, наголосив в.о голови Закарпатської ОДА.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

Фото: facebook/Олексій Гетманенко