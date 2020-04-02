На Рівненщині COVID-19 виявили у монаха, який спілкувався з прибулою з Італії особою

У Рівненській області лабораторно підтверджено коронавірус у монаха, який спілкувався з людиною, що прибула з Італії.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Напередодні на Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Це 41-річний мешканець Здолбунівщини, монах, який зустрічався з людиною, котра приїхала з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено. Ще троє пов’язані із хворою з міста Рівне – працівницею бібліотеки. Коронавірус виявили в її чоловіка, сина та колеги по роботі», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Сарненській ЦРЛ проходять лікування 9 пацієнтів, у Рівненській міській лікарні - 7.

У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряють 24 підозр на COVID-19. Більшість - з Рівного, міста Дубно, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.

Як повідомяло агентство, на Рівненщині станом на 2 квітня, зафіксовано 19 випадків захворювання на COVID-19, три з них летальні.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.