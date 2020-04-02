У Харкові відкрили волонтерський колцентр “STOP COVID-19”

На Харківщині відсьогодні працює волонтерський колцентр «STOP COVID-19», який організували благодійний фонд «Харків з тобою» та приватна компанія Dealist Solutions за підтримки облдержадміністрації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Волонтерський центр має, фактично, два напрямки. Перший – це інформування населення. Тут люди зможуть отримати інформацію з усіх питань, які стосуються коронавірусу. Оператори, які відповідають на запитання, пройшли навчання, був підготовлений перелік найпоширеніших питань та відповідей. Другий напрямок - це фактично забезпечення життєдіяльності наших жителів, надання допомоги людям, які цього потребують», - розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Роботу організували на базі контакт-центру компанії Dealist Solutions. За номером 0-800-31-80-31 на дзвінки відповідають з 9:00 до 18:00, але в найближчих планах – перехід на безперервну роботу центру, в режимі 24/7.

«На даний час у нас 5 операторів, навантаження поки невелике, цього вистачає. Але ми розуміємо, що з часом кількість звернень збільшиться, і ми готові вчасно надавати потрібну кількість операторів. Зробимо так, щоб люди не чекали, постараємося зробити сервіс якісним», - зазначив представник компанії Dealist Solutions Сергій Чебушев.

Керівник БФ «Харків з тобою» та ініціативної групи «Центр допомоги «Стоп COVID-19» Андрій Шейнін зауважив, що оператори користуються інформацією виключно з офіційних джерел: ВООЗ, МОЗ, НСЗУ тощо.

Крім того, волонтери збирають заявки від пенсіонерів, людей з інвалідністю, займаються збором коштів для закупівлі продуктів, ліків та засобів особистої гігієни та засобів дезінфекції. «Знаємо, що нам потрібно буде допомагати людям матеріально, допомагати людям продуктами та хоча б донести продукти з магазину додому», - сказав Шейнін.

Загалом до проєкту «STOP COVID-19. Харківська область» долучилися понад 800 волонтерів, і їх щодня більшає. Наразі створюється волонтерська мережа, що буде здатна надати допомогу в будь-якій точці Харківської області.