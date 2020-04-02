У Луцьку коронавірус - ще у трьох медиків інтенсивної терапії

У Луцькій міській клінічній лікарні виявили захворювання на коронавірус ще у трьох медиків відділення інтенсивної терапії.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, у цьому закладі за два дні виявлено сімох інфікованих.

Раніше повідомлялося, що однією з перших хворих на коронавірус в області стала директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич. Згідно з інформацією, жінка з 16 березня перебувала на лікарняному, 23 березня звернулася в приймальне відділення лікарні.

"Так як пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на Covid-19 були негативні, була госпіталізована з діагнозом "Пневмонія". Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті. Після отримання результатів ПЛР на Covid-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню", - йдеться у повідомленні лікарні.

Загалом по області, за інформацією ОДА, станом на 10.00 2 квітня зареєстровано 10 випадків коронавірусної інфекції. З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Всього з початку проведення лабораторних досліджень по Волинській області здійснено 130 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 64 в осіб з підозрою, та 66 – в осіб, які контактували з хворими.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. Зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей одужали.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.