На оптовому ринку у Львові найдорожче коштують лимони, імбир та часник

На найбільшому гуртовому ринку України "Шувар" найдорожче коштують лимони, імбир та часник, які традиційно вважають набором проти застуди та грипу.

Про це йдеться на сторінці ринку у Facebook.

Зокрема, у терміналі "Овочі та фрукти" лимони продають від 75 до 95 грн за кг. Найдешевші поставляє Туреччина, найдорожчі - Іспанія. Ранній часник з Єгипту правлять по 125 грн за кг, а за імбир просять 280 грн за кг.

Натомість вітчизняна овочева продукція пропонується за дуже помірними цінами. Закарпатські огірки коштують від 18 до 27 грн за кг, тернопільський листовий салат - 50 грн за кг, пучок закарпатської редиски - 6 грн.

Знизилися також ціни на м'ясну продукцію. Це пов'язано із нижчими цінами від постачальників курятини.

На ринку стверджують, що працюють з дотриманням визначених правил безпеки в умовах коронавірусної інфекції. Дезінфікуються приміщення терміналів ринку, а також усі дверні ручки, перила, банкомати та інші поверхні.

1 квітня Львівська міськрада запровадила тестування працівників ринку «Шувар».

Рішення про дозвіл на роботу львівських ринків було затверджене 18 березня на позачерговому засіданні комісії ТЕБ і НС. На засіданні комісії 1 квітня ринкам рекомендовано до кінця місяця забезпечити можливість безготівкової оплати разом із готівковою.

Контроль за ринками здійснюють районні адміністрації тричі на день. Керівники ринків забезпечують миття, дезінфекцію, все, що необхідно для того, щоб рівень безпеки був на високому рівні.