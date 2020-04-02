Житель Тернополя захворів на коронавірус після 17 діб самоізоляції

У мешканця Тернополя, який прибув із Словаччини, підтвердили коронавірус після 17 діб самоізоляції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

«Тернополянину, у якого підтвердили коронавірус, 55 років. Він повернувся до Тернополя із Словаччини. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з’явилися на 17 добу після приїзду в Україну», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зараз пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої важкості. З тернополянами, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.

Як повідомлялося, згідно з медичними рекомендаціями період обсервації має тривати не менше 14 днів. Період самоізоляції визначає лікар.

Загалом від початку епідемії, лабораторно підтверджено СОVID-19 у трьох жителів Тернополя. Двоє чоловіків з обласного центру – 55 і 62 роки, в яких підтвердили коронавірус раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні. На Тернопільщині підтверджено 111 випадків захворювання на коронавірус, один випадок - летальний.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.