На Одещині у 14 осіб підтвердили коронавірус, ще 124 підозри перевіряють

Станом на 2 квітня лабораторно підтверджено 14 випадків інфікування коронавірусом жителів Одещини, щодо 124 випадків чекають результатів ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

"Фахівці лабораторного центру МОЗ в Одесі підтвердили COVID-19 у 14 жителів області, а ще 124 чекають результатів ПЛР-тестування. За останню добу 26 осіб звернулися до медзакладів Одещини з підозрою на коронавірусну інфекцію", - зазначили в ОДА.

Тим часом в Одеському центрі громадського здоров’я підготували онлайн-платформу з матеріалами для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 .

Як уточнили в пресслужбі ОДА, матеріали подано за тематичними групами і цільовими аудиторіями: для громадськості, де зображена інформація щодо загальних рекомендацій щодо профілактики COVID-19; для медиків, де розміщена інформація стосовно клінічних рекомендацій, бази нормативних документів та відео; для органів місцевого самоврядування, де містяться рекомендації Національної служби здоров’я України, і для ЗМІ - оперативна інформація для розповсюдження.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.