У Вінниці одужав перший пацієнт із COVID-19, ПЛР-тест показав негативний результат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Гарна новина - маємо у Вінниці першого пацієнта з COVID-19, який одужав. Його виписали з 1-ої міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат», - повідомив Моргунов.

За його словами, це 32-річний вінничанин, у якого симптоми коронавірусної хвороби з’явилися після подорожі країнами Європи. Чоловік почувається добре, але ще певний час він перебуватиме удома, на самоізоляції.

Станом на 10.00 четверга у Вінницькій області зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 54 випадків СOVID-19, в тому числі, учотирьох дітей (двох у Вінниці, по одному – в Чернівецькому і Гайсинському районах). У 75 випадках коронавірус не виявлено. Найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 42 випадки. По два випадки захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсинському, Вінницькому, Крижопільському і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Хмільницькому, Липовецькому районах та м. Ладижин.

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10.00 2 квітня загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей вже одужали.