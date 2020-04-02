У Кропивницькому пара, яку не пустили в салон без масок, розбила лобове скло автобуса

У Кропивницькому чоловік і жінка, яким не дозволили проїзд без захисних масок, розбили лобове скло автобуса.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Кропивницького у Facebook.

"У Кропивницькому чоловік та жінка через прохання кондуктора одягти маски розбили лобове скло автобуса... Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26", - йдеться у повідомленні.

Як розповів заступник міського голови Олександр Вергун, двоє пасажирів на кінцевій зупинці зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що через карантинні заходи проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною.

За словами Вергуна, автобус довелось зняти з рейсу. На його відновлення треба 16 тисяч гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували інцидент. Водій викликав поліцію.

За інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького, схожа історія сталась і на 44 маршруті: водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув в маршрутку камінням.

Водночас пресслужба міськради повідомляє, що сьогодні, 2 квітня, пасажирський транспорт, який працює у режимі маршрутних таксі, не вийшов на свої маршрути.

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Як повідомили в управлінні розвитку транспорту та зв’язку міської ради, власники деяких таких маршрутів вважають перевезення по сім пасажирів, як це передбачено чинною постановою Кабінету Міністрів України, економічно недоцілим. Патрульна поліція пильно стежить за дотриманням правил перевезень під час карантину і складає на порушників протоколи.

Наразі опрацьовується питання запровадження регулярних спеціальних рейсів, зазначив начальник управління Віктор Житник. На розгляд позачергової комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій внесуть питання запровадження на період дії режиму надзвичайної ситуації регулярних спеціальних перевезень громадським транспортом на тролейбусних та автобусних маршрутах міста у години «пік», а саме: з 6 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. та з 16 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., виключно працівників медичної сфери, поліції, спецслужб та працівників критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, за спеціальними перепустками.

Передбачається, що при цьому перевізникам буде дозволено здійснювати перевезення пасажирів в режимі регулярних спеціальних перевезень за закріпленими за ними маршрутами без розроблення паспорту міського автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень.

25 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня, що передбачає ряд обмежень, зокрема, зменшення кількості пасажирів маршрутних таксі, кількість пасажирів в яких має відповідати половині кількості сидячих місць.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.