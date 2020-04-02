На Буковині п’ятеро хворих з COVID-19 перебувають у реанімації

У Чернівецькій області у реанімаційних відділеннях лікарень перебуває 5 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"Станом на 13:00 2 квітня у реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини перебуває 5 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. У них підтверджено коронавірус. Стан хворих стабільно тяжкий", - йдеться у повідомленні.

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Троє тяжких пацієнтів лікується в обласній клінічній лікарні, двоє – у Глибоцькій ЦРЛ.

Разом з тим, в ОДА повідомили, що "діти, інфіковані COVID-19, почуваються добре. Більшість із них лікується амбулаторно".

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 людей померли від COVID-19, а 13 осіб вже одужали.