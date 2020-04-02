У Херсоні в умовах карантину заблокували вивезення сміття на полігон

У Херсоні оператор міського сміттєзвалища перекрила в’їзд на полігон і не пропускає транспорт зі сміттям.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу розповіла в.о. заступника міського голови Олена Мазур.

«Це справді так. Є дві приватні фірми – монополісти, одна фірма «Ітака» – це полігон (оператор полігону – ред.), яка має угоду з міською радою на захоронення відходів, і друга фірма – перевізник, що має 80% ринку на території міста. Вони не поділили якісь свої фінансові моменти… У результаті закрили шлагбаум, щоб перевізник платив більше», - сказала Мазур.

За її словами, зранку ведуться перемовини, складено два акти, спрямовуються претензії на полігон. Протягом години шлагбаум мають підняти, заявила Мазур.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Херсонська міськрада заявила про намір змінити оператора сміттєзвалища через скандал із “чорногорським піском”.