"Велике будівництво": на Дніпропетровщині оновлюють дитсадок

Дніпропетровська ОДА реконструює дитячий садок у Павлопіллі Нікопольського району за програмою «Велике будівництво»

Про це повідомили у департаменті капітального будівництва Дніпропетровської ОДА.

«За програмою «Велике будівництво» оновлюємо на Дніпропетровщині школи, стадіони, дитячі садочки. Зокрема, роботи киплять у Павлопіллі. Дітлахи отримають різнокольорову комфортну будівлю. Дошкільний заклад відповідатиме всім сучасним стандартам. Матиме облаштовану територію, гарну тепло на гідроізоляцію», – зазначили у департаменті.

Зазначається, що наразі робітники виконали майже всі демонтажні роботи. Зараз монтують системи водо- та електропостачання. Незабаром у будівлі з’являться нові вікна та двері. Далі за планом – улаштування утепленого фасаду, будівництво пандусів, ремонт сходових майданчиків. Цоколь та ґанки оздоблять керамічною плиткою. Насамкінець – виконають благоустрій подвір’я.

Павлопільський дитсадочок розрахований на 110 дітей.

Окрім Павлопільського, в області цьогоріч оновлять Миколаївський, Покровський, Іларіонівський та Чкалівський дитячі садки. До державного проєкту «Велике будівництво» також увійшли школи у Волоському, Петропавлівці, Лихівці, Томаківці, Покровському.

Відремонтують 5 спортоб’єктів: по одному – в Новомосковську Перещепиному та Кривому Розі, ще два – у Дніпрі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: adm.dp.gov.ua