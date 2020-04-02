У лікарні Тернополя з COVID-19 перебувають семеро дітей та четверо їхніх батьків

У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 11 осіб із COVID-19, серед них – семеро дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головний лікар медичного закладу Андрій Артимович.

«Станом на 10 годину 2 квітня в Тернопільській міській дитячій лікарні – 11 випадків COVID-19, серед хворих – 7 дітей», - пише Артимович.

За його словами, зокрема, у медзакладі перебуває двоє дітей та їхній батько, у якого також підтвердили коронавірус. Лікуються інфекційному відділенні двоє дітей та їх мама, у яких теж підтвердили COVID-19. Також зі своїми мамами лікуються ще дві дитини.

Як повідомляло агентство, за останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру на Тернопільщині нараховується 111 осіб із коронавірусом, 17 випадків залишаються на підозрі.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.