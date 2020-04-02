Лікарям "первинки" пропонують онлайн курс із меддопомоги при пандемії COVID-19

Українсько-швейцарський проєкт пропонує лікарям "первинки" онлайн курс із меддопомоги при пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Facebook.

"Українсько-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти" розпочинає онлайн-курс "Медична допомога в період пандемії COVID-19". Пропонуємо медичним сестрам і братам, сімейним лікарям, педіатрам, терапевтам, які працюють на первинці, пройти цей онлайн-курс і заощадити час на пошуки надійної та корисної інформації", - йдеться у повідомленні.

Основні теми курсу:

- Коронавірусна хвороба: основи інфекційного контролю в амбулаторній практиці. Візити вдома.

- Патронаж новонароджених в період пандемії COVID-19.

- Практика телефонних консультацій: алгоритми успішної комунікації фахівців у період пандемії.

- Консультування пацієнтів з панічними атаками в період пандемії: роль сімейного лікаря і медсестри та медбрата.

- Вакцинація в період пандемії COVID-19.

- Коронавірусна хвороба і серцево-судинні захворювання: міжнародні настанови.

- Алгоритми ведення вагітності, пологів і новонароджених при коронавірусній хворобі.

- Коронавірусна хвороба та імунодефіцитні стани.

- Коронавірусна хвороба та хронічна патологія легень.

Детальніше можна прочитати за посиланням, а також заповнити форму для реєстрації.

Онлайн-курс розроблений Академією сімейної медицини України у співпраці з українсько-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти», за підтримки Української академії педіатричних спеціальностей і Всеукраїнської асоціації дитячих імунодефіцитів за сприяння Національної служби здоров’я України, Центру громадського здоров’я МОЗ України і Міністерства охорони здоров’я України.

Заняття - щовівторка і щоп’ятниці о 17:00 (з 3 і до 28 квітня). На Youtube-каналі проєкту транслюватимуть лекції для медичних працівників первинної ланки: