На Вінниччині кількість хворих з коронавірусом зросла до 54

На Вінниччині станом на ранок четверга, 2 квітня, кількість хворих з СOVID-19 зросла до 54.

Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10.00 четверга у Вінницькій області зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію, спровоковану СOVID-19. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 54 випадків СOVID-19, в тому числі, у чотирьох дітей (двох у Вінниці, по одному – в Чернівецькому і Гайсинському районах). У 75 випадках коронавірус не виявлено», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 42 випадки. По два випадки захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсинському, Вінницькому, Крижопільському і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Хмільницькому, Липовецькому районах та м. Ладижин.

Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на СOVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні у боксованих палатах під постійним медичним спостереженням, на даний час їхній стан стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом.

Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3900 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 849 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10.00 2 квітня загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей вже одужали.