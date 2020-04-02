СБУ блокувала поставки крадених авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України блокували схему постачання неякісних авіазапчастин підприємствам Укроборонпрому.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За версією слідства, двоє харків’ян організували схему скуповування вузлів та агрегатів військових літаків. Обладнання за їх замовленням викрадали з військових частин Міноборони України та з оборонних підприємств. Уживані агрегати зловмисники разом зі своїми спільниками косметично ремонтували у кустарних умовах для подальшого перепродажу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори збували відремонтовані уживані запчастини як нові через підконтрольні комерційні фірми підприємствам державного концерну «Укроборонпром», які займаються ремонтом та відновленням військової авіатехніки. Авіазапчастини також незаконно вивозили, приховуючи від митного контролю, до інших країн для обслуговування літаків за кордоном.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де організатори зберігали та ремонтували авіазапчастини, а також за місцями мешкання організаторів оборудки. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення та документацію із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялось, у середині січня цього року службовці СБУ викрили двох безпосередніх виконавців з цієї злочинної групи, які за вказівкою організаторів намагалися незаконно .переправити за кордон комплектуючі до військових літаків.

Фото: СБУ