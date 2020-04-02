На Буковині оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі офіцером

У Чернівецькій області 2 квітня оголосили днем жалоби за загиблим напередодні офіцером ЗСУ з Чернівців Олександром Маланчуком.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Ми маємо сумну звістку із фронту, де загинув наш земляк, чернівчанин, офіцер Збройних сил України, лейтенант Олександр Маланчук. Він загинув на полі бою, захищаючи нас від реального ворога, який зазіхає на те право, щоб ми жили так, як ми самі цього бажаємо, і зберегли нашу державність і суверенітет. Я висловлюю щирі співчуття батькам, рідним і близьким офіцера. Друге квітня оголошується днем жалоби у Чернівецькій області", - сказав Осачук.

Як повідомили у Чернівецькому обласному військкоматі, тіло загиблого офіцера привезуть до Чернівців 2 квітня, а прощання відбудеться 3 квітня на Центральній площі.

"2 квітня о 15 годині прощання вдома. 3 квітня о 10 годині пройде панихида в церкві Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія по вул. Капеланській. О 12 годині відбудеться прощання на Центральній площі.

Поховають Героя на міському Центральному кладовищі", - йдеться у дописі військкомату.

Також там попросили всіх дотримуватись заходів особистої безпеки через епідемічну ситуацію щодо коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Маланчук 1997 року народження, загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку. Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-ої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. 2019 року вступив на військову службу за контрактом.