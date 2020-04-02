Україну прогріє сьогодні до 13°

У четвер, 2 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 2 квітня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13° тепла; в Карпатах вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та по області 2 квітня спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці становитиме 10-12° тепла, по області 8-13° тепла.